Der Stadtrat Kaiserslautern soll am Montag darüber beraten, ob dem 1. FC Kaiserslautern für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 eine Reduzierung der Pacht für das Fritz-Walter-Stadion gewährt wird. 2015 wurde ursprünglich eine Miete von 3,2 Millionen Euro vereinbart, in Liga drei zahlt der Verein aktuell 625.000 Euro. Spielt der FCK auch in den kommenden beiden Spielzeiten in der Dritten Liga, soll diese Mindestpacht unverändert bleiben. Kommen mindestens 21.000 zahlende Zuschauer zu den Heimspielen würden 100.000 Euro als Zusatzpacht fällig. Bei einem Aufstieg in die Zweite Bundesliga würde sich die jährliche Pacht auf 2,4 Millionen Euro erhöhen, in Liga eins wäre sie von 3,6 bis 4,6 Millionen Euro gestaffelt – abhängig von der Platzierung. So könnten die aktuell gewährte Minderungen in Teilen ausgeglichen werden.

Griff in Tilgungsrücklage beantragt

Da die Stadiongesellschaft einen jährlichen Finanzbedarf von etwa 3,2 Millionen Euro hat, der durch die reduzierte Pacht nicht gedeckt werden kann, muss die Stadt die fehlende Summe zuführen. Laut Oberbürgermeister Klaus Weichel ist das für die Spielzeit 2021/22 aus beihilferechtlichen Gründen nicht möglich. Daher wurde schon im August 2021 beantragt, den Fehlbetrag für diese Spielzeit aus der Tilgungsrücklage der Stadiongesellschaft zu nehmen, die dafür aber eigentlich nicht vorgesehen ist. Notwendig ist daher die Zustimmung des Innenministeriums. Eine Entscheidung steht laut Weichel noch aus. Die Kapitalzuführung für die Spielzeit 2022/23 wurde dagegen im am Montag verabschiedeten Doppelhaushalt bereits eingeplant. Werde auch für die Spielzeit 2023/24 eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt notwendig, müssten im Haushaltsjahr 2023 überplanmäßige Mittel und ein Ansatz im Doppelhaushalt 2024/25 eingestellt werden, heißt es in der Beschlussvorlage.

Festgehalten wird außerdem, dass die Flächen in Ost- und Südtribüne, die keine Relevanz für den Spielbetrieb haben, freigegeben werden. Die Vermarktung dieser Flächen will die Stadt angehen.