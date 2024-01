Die E-Sportler des 1. FC Kaiserslautern bestreiten am Mittwoch ihren nächsten Spieltag in der Virtuellen Bundesliga (VBL). Gleich drei Partien stehen in der Division Süd-Ost auf dem Programm – und Zuschauer können die Spiele live auf dem Betzenberg verfolgen.

Die E-Sportler des FCK planen für den VBL-Spieltag am Mittwoch ein Event, das Zuschauer gemeinsam im Presseraum des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern verfolgen können. Einlass zu der Veranstaltung ist um 16.30 Uhr. Das erste Spiel beginnt um 17.30 Uhr gegen den Karlsruher SC. Das zweite Spiel des Abends startet um 19 Uhr gegen den Tabellenführer FSV Mainz 05. Im letzten Spiel des Abends ist dann um 20.30 Uhr der VfB Stuttgart der Gegner der FCKler Adrian Starkbaum (Nickstar017), Kaan Tuncer (xKaan61_) und Philipp Burg (xBony7).

Der Eintritt für die Zuschauer ist frei. Der Zugang zum Presseraum erfolgt über den VIP-Eingang an der Osttribüne, von dort werden die Zuschauer in den Presseraum geleitet. Die E-Sportler des FCK wollen nach dem Abschluss des Spieltages auch im Presseraum vorbeikommen und sich allen Zuschauern persönlich vorstellen.

Die E-Sport-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern plant für den Mittwoch neben der Übertragung der VBL-Spiele auch ein Rahmenprogramm, bei dem auch die Zuschauer voraussichtlich selbst EA FC spielen können. Auch weitere kleine Überraschungen für die Zuschauer sind geplant.