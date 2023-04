Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Freitag startet der 1. FC Kaiserslautern mit einem Heimspiel gegen Hannover in die Zweitliga-Saison. Rollt auf dem Betze der Ball, kommt es rund um das Stadion immer wieder zu Verkehrschaos. Eine Besserung ist nicht in Sicht, gefeilt wurde allerdings am Park-and-Ride-Service.

35.000 Karten waren zu Wochenbeginn für den Saisonauftakt am Freitag verkauft. In Liga zwei werden wohl regelmäßig wieder mehr Fans auf den Betze pilgern. Weil die Infrastruktur rund um das Stadion