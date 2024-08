Am Freitagabend startet auch im Fritz-Walter-Stadion die neue Saison in der Zweitem Bundesliga. Als ersten Gast begrüßt der 1. FC Kaiserslautern die Spielvereinigung Greuther Fürth auf dem Betzenberg. Insgesamt werden bis zu 43.000 Besucher erwartet. Aufgrund der hohen Besucherzahl in Verbindung mit dem Wochenend- und Feierabendverkehr empfiehlt die Polizei, bei der An- und Abreise entsprechend Zeit einzuplanen und sich auf Verkehrsbeeinträchtigungen einzustellen. Aufgrund einer neuen Regelung dürfen seit der neuen Saison nur noch Bewohner mit einer Ausnahmegenehmigung an Spieltagen auf dem Betzenberg parken. Diese Regel gilt ab zwei Stunden vor dem Spiel bis zwei Stunden nach Spielende. Alternativ können Besucher mit Shuttle-Busse anreisen. Die „Park & Ride“-Parkplätze befinden sich im Bereich Kaiserslautern-Ost („Schweinsdell“) und an der Universität Kaiserslautern. Darüber hinaus steht der Messeplatz als Parkraum zur Verfügung.

Zu dem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen laut Polizei Beeinträchtigungen durch eine Baustelle in der Hegelstraße. Daher werde vor dem Spiel von der Straße „Zum Betzenberg“ bis zum Parkplatz Süd in der Hegelstraße eine Einbahnstraßenregelung eingeführt. Die Einfahrt hierfür erfolge nach Kontrolle nur mit der entsprechenden Parkberechtigung für die Parkplätze Süd 1, West 1 und West 2. Die gleiche Regelung gelte nach dem Spiel in die entgegengesetzte Richtung. Seitens der Deutschen Bahn werden am Spieltag zusätzliche Züge eingesetzt.