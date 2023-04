Die Polizei rät Besuchern des Zweitliga-Spiels zwischen dem 1. FC Kaiserslautern gegen Hansa Rostock am Samstag davon ab, auf dem Betzenberg zu parken. Dort seien kaum Plätze vorhanden. Laut Polizei müssen Autofahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um das Stadion rechnen, speziell während der Abreise. Die Polizei empfiehlt, den „Park and Ride“-Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost zu nutzen. Auch vom Universitätsgelände fahren Pendelbusse zum Stadion. Gästefans sollen den Parkplatz am Messeplatz nutzen. Fans, die über die A6 an- und abreisen, müssten beachten, dass Richtung Mannheim nur zwei Spuren zur Verfügung stehen. Im Bereich der Auffahrt Kaiserslautern-Centrum bedeutet dies, dass der Verkehr nur einspurig fliest. Die Polizei weist weiter daraufhin, dass es wegen der zu erwartenden vielen Fußgänger zwischen Bahnhof und Stadion vor und nach dem Spiel zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen rund um den Elf-Freunde-Kreisel kommen kann. Heimfans werden gebeten die Kantstraße als Fußweg zwischen Stadion und Bahnhof zu nutzen. Im und um das Stadion wird die Polizei Drohnen und einen Hubschrauber einsetzen.