Der Pendelbusverkehr der Stadtwerke zwischen Fritz-Walter-Stadion und den Park-and-Ride-Parkplätzen kam am Freitagabend an seine Grenzen. Weil zahlreiche Fans wegen des Bahnstreiks mit Autos zum Traditionsduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Schalke 04 anreisten, war der Parkplatz Schweinsdell überfüllt, die Busse steckten im dichten Verkehr fest. Auch nach dem Spiel waren die Shuttlebusse länger im Einsatz als üblich. Gegen 22 Uhr waren die letzten Fahrzeuge unterwegs, berichtete Ingo Zander, Verkehrsmeister der Stadtwerke. Doch auch wer sein Auto erreicht hatte, musste Zeit einplanen. Der Verkehr stockte durch die abreisenden Fans im gesamten Stadtgebiet, teilte die Polizei mit. Gegen 22 Uhr, so die Polizei, floss der Verkehr dann langsam aber sicher wieder flüssiger, die Lage entspannte sich.

