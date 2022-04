Am Samstag, 30. April, 14 Uhr, bestreitet der 1. FC Kaiserslautern sein letztes Heimspiel der Saison gegen Borussia Dortmund II. Wie schon beim Heimspiel gegen Saarbrücken werden wieder viele Zuschauer erwartet. Am Dienstag waren 45.000 Karten verkauft. Wie die Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG (SWK) mitteilt, wird es diesmal aber nur zwei Park-and-Ride-Linien geben. Weil das Spiel gegen Saarbrücken an einem Sonntag stattfand, konnte zusätzlich der Parkplatz von Globus in der Merkurstraße genutzt werden. Diesmal verkehren die Shuttle-Busse zum Stadion wieder ab Kaiserslautern Ost (Parkplatz Schweinsdell) und ab der Universität. Aufgrund der vielen Besucher pendeln die Busse bereits ab 11.30 Uhr im Fünf- bis Zehn-Minuten-Takt zum Fritz-Walter-Stadion.

Da es rund um das Stadion nicht genügend Parkplätze gibt und mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, empfehlen die SWK das Park-and-Ride-Angebot wahrzunehmen und von einer individuellen Anreise abzusehen. Die Busse können mit einer Eintrittskarte zum Spiel kostenlos genutzt werden.