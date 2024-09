Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am Samstag den Hamburger SV. Anpfiff im Fritz-Walter-Stadion ist um 20.30 Uhr. Wer mit dem Auto oder Reisebus zum Fußballspiel kommt, sollte aufgrund der hohen Zuschauerzahl bei der An- und Abreise genügend Zeit einplanen und sich auf Wartezeiten einstellen, rät die Polizei. Rund um den Elf-Freunde-Kreisel kann es vor und nach dem Spiel zu Sperrungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Autofahrer müssen dann warten oder Umwege in Kauf nehmen. Zudem befindet sich in der Hegelstraße eine Baustelle. Sie dürfte zwar auf den Anreiseverkehr nur geringen Einfluss haben, aber beim Abreiseverkehr sind Verzögerungen möglich, schätzt die Polizei. Sie rät: „Reisen Sie möglichst frühzeitig an und nutzten Sie den Park & Ride-Service!“ Die Deutsche Bahn informiert darüber, dass zwischen Kaiserslautern und Pirmasens am Spieltag kein Schienenverkehr stattfinden wird. Ob ein Schienen-Ersatz-Verkehr eingesetzt wird, ist noch unklar.