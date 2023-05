Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Rückrunde soll es am Spielfeldrand deutlich gesitteter zugehen als in der Vergangenheit. Das hat der Schiedsrichterobmann im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg angekündigt. So sollen Beleidigungen und Unsportlichkeiten von Teamoffiziellen und Trainern auch im Amateurfußball zukünftig konsequenter geahndet werden.

Die Spielpläne sind festgezurrt. Bei den Rückrunden-Besprechungen der A-, B- und C-Klassen in Niederkirchen, Mehlingen und Winnweiler haben die Vereinsvertreter in ihren halbjährlich