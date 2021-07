Obwohl die Anzahl der Corona-Infizierten und damit die Inzidenz in den vergangenen Tagen rasant gestiegen ist, wird dies auch bei anhaltender Tendenz keine Einschränkungen für das FCK-Spiel am Samstag bedeuten. Die geplante Zuschauerzahl von 15.000 bleibt bestehen, bestätigt das Ordnungsamt. Während Gesundheitsministeriumssprecher Markus Nöhl am Mittwochvormittag noch sagte, dass „die Stadt Kaiserslautern an der Marke 35 kratzt“, ab der neue Regeln in Rheinland-Pfalz gelten, schnellte die Inzidenz innerhalb eines Tages von 32,8 auf 48,8 am Mittwoch. Weitere Einschränkungen greifen jedoch erst, wenn der Wert an drei Tagen in Folge über 35 liegt – und zwar unter Berücksichtigung der Amerikaner, also sind die Zahlen des Landesamtes und nicht des RKI maßgeblich –, und sie gelten erst ab dem übernächsten Tag. Liegt die Inzidenz also auch am Donnerstag und Freitag über 35, dann gelten die Änderungen erst ab Sonntag. Laut Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes vom 30. Juni sind dann keine Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500 Personen und in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 Personen mehr erlaubt. Eigentlich gilt eine Obergrenze von 5000 Personen, die Verordnung erlaubt jedoch Ausnahmen. „Der FCK hatte 20.000 Zuschauer beantragt, wir als Stadt haben das Maximum auf 15.000 gesetzt“, erläutert Werner Schmidt, Abteilungsleiter des kommunalen Vollzugsdienstes. „Das Gesundheitsministerium hat nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt dann das Einvernehmen erteilt“, also grünes Licht gegeben.

Welche Regeln beim nächsten Heimspiel gelten werden, ist derzeit nicht absehbar. Erstens wird am 30. Juli eine neue Verordnung erlassen, informiert Schmidt, zweitens sind die Infektionszahlen bis zum DFB-Pokal-Spiel am 9. August nicht vorhersehbar.

Mit dem Inzidenzwert lag die Stadt Kaiserslautern bereits am Dienstag landesweit an der Spitze. Im Kreis bewegt sich die Inzidenz aktuell bei 21. Konkrete Ansteckungsherde sind laut Gesundheitsamt jedoch nicht auszumachen, „das Infektionsgeschehen ist diffus“, heißt es von Sprecherin Georgia Matt-Haen.