Die Anreise zum letzten Saisonspiel des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag, 19. Mai, gegen Eintracht Braunschweig wird für die Zuschauer mit Schwierigkeiten verbunden sein. Denn wegen Arbeiten der Deutschen Bahn rund um den Hauptbahnhof Kaiserslautern fahren am Sonntag keine Züge. „Ein Schienenersatzverkehr zum Heimspiel wird es nicht geben“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Stadt und Polizei.

Das bedeutet, dass zur Partie am Sonntag (Anpfiff: 15.30 Uhr) noch mehr Fans mit dem eigenen Auto anreisen werden als an anderen Spieltagen. Polizei und Stadt appellieren an die Zuschauer, nicht zum Betzenberg hochzufahren. Derweil fällt am Sonntag zudem eine Parkmöglichkeit in der Stadt weg: Wegen des Aufbaus der Maikerwe, die am Freitag, 24. Mai, startet, steht der Messeplatz nicht als Parkplatz zur Verfügung.

Zusätzliche Stellflächen am Pfalz-Center

Allen Heimfans raten Stadt und Polizei daher, die Park-and-Ride-Parkplätze zu nutzen. Neben den üblichen Parkflächen – der Parkplatz Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost und die Parkplätze im Uni-Gebiet – können am Sonntag auch die Parkplätze des Pfalz-Centers genutzt werden. „Auf der Shuttle-Route Kaiserslautern-Ost halten die Busse dann zusätzlich zur Schweinsdell auch in der Salingstraße“, heißt es in der Mitteilung.

Im Stadtgebiet und rund um die Stadionzufahrten kann es – sowohl vor als auch nach dem Spiel – zu Straßensperrungen durch die Polizei kommen. Insbesondere bei der Abreise muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden, so die Polizei. Wie üblich werde auch der Elf-Freunde-Kreisel vor und nach dem Spiel zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt.