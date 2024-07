Für Samstag, 27. Juli, lädt der 1. FC Kaiserslautern ab 10 Uhr zu einem Familientag ans Fritz-Walter-Stadion ein, mit dem die Roten Teufel in die neue Saison starten wollen.

Auf der Veranstaltungsfläche rund um den Parkplatz Ost findet laut Verein bei der Saisoneröffnung ein buntes Programm mit FCK-Minigames und einer Trikot-Verlosung statt. Bei einer Tombola gibt es FCK-Fanartikel zu gewinnen. Der Erlös geht an die Betze-Engel sowie den NLZ-Förderverein.

Nach dem Testspiel zwischen dem FCK und 1860 München (Anpfiff: 13.30 Uhr) findet ab 16.30 Uhr eine Autogrammstunde mit den FCK-Profis und dem Trainerteam in der Fanhalle West, der Karlsberg Fanhalle Nord und der Fanhalle Ost statt. Wer das Testspiel schauen möchte, braucht laut FCK ein Ticket, das über den Onlineshop erhältlich ist. Die Süd- und Westtribüne des Stadions sind ab 12 Uhr zugänglich. Geöffnet sind die Eingänge der Südtribüne sowie das Horst-Eckel-Tor im Westen. Eine Sektorentrennung wird es laut FCK nicht geben. Jeder Inhaber eines Tickets kann sich am Samstag zwischen 10 und 16.30 Uhr an der Tageskasse Süd ein „Ajo, Lautre is schun widder do!“-Pokalshirt abholen – solange der Vorrat reicht.

SWK bieten Park-and-Ride-Service an

Für die Anreise empfiehlt der FCK, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die Stadtwerke Verkehrs-AG bieten am Samstag ab 10 Uhr einen Park-and-Ride-Service vom Parkplatz KL-Ost (Schweinsdell) an. Laut SWK fährt der letzte Bus ab der Agip-Tankstelle auf dem Betzenberg um 18.30 Uhr zurück zur Schweinsdell. Während des Freundschaftsspiels verkehren keine Busse. Die Eintrittskarte zum Testspiel gilt als Fahrausweis für den Park-and-Ride-Verkehr und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln im VRN-Tarifgebiet.

Der FCK weist daraufhin, dass zu Beginn der Saison 2024/2025 neue Parkregeln rund um den Betzenberg in Kraft treten. Die Parkgelegenheiten im Wohngebiet dürfen dann nur noch mit Bewohnerparkausweis genutzt werden. Der FCK ruft dazu auf, bereits am Samstag nicht im Wohngebiet zu parken. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, gilt die Bewohner-Parkregelung offiziell erst ab dem ersten Liga-Heimspiel am 9. August.