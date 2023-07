Die Leichtathletik-Abteilung des 1. FC Kaiserslautern richtet am Sonntag im Schulzentrum Süd erstmals einen Wettkampftag für junge Athleten und Athletinnen in den Altersklassen U12 und U14 aus. Die Anmeldezahlen können sich sehen lassen.

„Nicht schlecht dafür, dass wir das zum ersten Mal veranstalten“, Daniel Lelle, Jugendtrainer bei den FCK-Leichtathleten freut sich über den Zuspruch für den Jugendwettkampftag, der am Sonntag im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern beginnt. „Wir haben jetzt fast 130 Teilnehmer und fast 400 gemeldete Starts.“

Ab 10 Uhr messen sich die Teilnehmer in der U12 in den Disziplinen 50 Meter, 50 Meter Hürden, 800 Meter, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen (zwei Kilo-Kugel) und in der 4x50-Meter Staffel. In der U14 stehen 75 Meter, 800 Meter, 60 Meter Hürden, Weitsprung, Hochsprung, Kugelstoßen und die 4x75-Meter-Staffel auf dem Programm. Die 800-Meter-Läufe finden gleich zu Beginn statt. „Bevor es eventuell zu warm wird“, sagt Lelle.

Teilnehmer auch aus anderen Bundesländern

„Für die Kinder in diesen Altersklassen ist es das erste Mal, dass wir so etwas veranstalten“, sagt Lelle, der sich gemeinsam mit vielen anderen um die Organisation des Wettkampfes gekümmert hat. „Vor allem für die U12 ist es etwas Besonderes. Denn die haben Kugelstoßen und Hürdenlaufen sonst nicht als reinen Einzelwettkampf, sondern nur in Teamwettkämpfen. Da sind wir meines Wissen die einzigen, die jetzt so etwas machen.“

Das scheint auch attraktiv zu sein. Denn die Teilnehmer kommen nicht nur aus Rheinland-Pfalz. „Wir haben auch Anmeldungen aus Hessen, Baden-Württemberg und dem Saarland“, berichtet Lelle. „Es ist also ein überregionaler Wettkampf. Auch das ist etwas Schönes und Neues für die Kinder, die ja sonst in diesen Altersklassen sonst nur Wettkämpfe innerhalb der Landesgrenzen haben.“

So weit passt es also schon für die Leichtathletik-Abteilung des FCK. Nur eines fehlt noch: „Jetzt hoffen wir natürlich, dass auch das Wetter mitspielt“, sagt Lelle.