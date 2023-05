Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn alles nach Plan läuft, können die Damen des 1. FC Kaiserslautern am 6. Februar (14 Uhr/Schillerschule) im vorletzten Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht TV Illingen die Meisterschaft in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vorzeitig perfekt machen. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein Sieg am Sonntag (17 Uhr) bei den formstarken Saarlouis/Dillingen Diamonds II.

Die Perspektivmannschaft des saarländischen Zweitligisten konnte zuletzt drei Siege in Folge feiern und wies dabei unter anderem den MCJ Trier II (71:43) und den als Mitfavoriten in die Saison gestarteten