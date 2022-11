Nach der bitteren Niederlage im Kellerduell gegen Eintracht Frankfurt stehen die Damen des 1. FC Kaiserslautern weiterhin punktlos am Tabellenende der Basketball-Regionalliga. Am Samstag (20 Uhr/Barbarossahalle) sollen gegen die TSG Wieseck im neunten Anlauf die ersten Punkte her.

Die TSG belegt mit einer Bilanz von drei Siegen bei vier Niederlagen einen Platz im gesicherten Tabellenmittelfeld. Gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter HTG Bad Homburg II lieferte das Team zuletzt ein starkes Spiel ab und musste sich mit 50:58 nur knapp geschlagen geben. Die Rot-Weißen zogen in Bad Homburg eine Woche zuvor mit 37:89 den Kürzeren.

FCK-Spielerin Alysia Joubert ist aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt, wird dem Team aber auch weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Die US-Amerikanerin hat sich in ihrem Heimatland einen Finger gebrochen und fällt noch bis Ende Januar aus.

„Die Spiele bis Weihnachten sehe ich als Vorbereitung auf den Rest der Saison. Wir sind schwer am Trainieren, haben aktuell aber viele angeschlagene Spielerinnen im Kader. Wer am Samstag spielen kann, ist schwer zu sagen“, erläutert Trainerin Frauke Woll. Wieseck verfügt in Frieda Schlehbusch (11,8) und Dana Gohlke (10,9) über zwei gefährliche Schützinnen und ließ bislang im Schnitt nur 55 Punkte pro Partie zu.