Stefan Roßkopf ist kein klassischer „Tatort“-Schauer. Ausnahme: Das ARD-Krimiformat thematisiert, wie am Sonntag geschehen, ein Saar-Pfalz-Derby im Fußball. Dann muss der Pressesprecher des 1. FC Kaiserslautern schon von Amtswegen den Fernseher einschalten. Der Fall, der vom Team Saarbrücken angegangen und gelöst wurde, spielte im Umfeld eines Profi-Fußballclubs in der saarländischen Landeshauptstadt.

Aufgefallen und gestört hat Roßkopf vorm Fernseher das, was (allen) FCK-Fans gleich zu Anfang auffiel: dass Kaiserslautern das Derby gegen Saarbrücken verloren haben soll. Da musste Roßkopf schmunzeln, und es ging nicht nur ihm so, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet. „Mein Handy hat während des Tatorts dauernd gebrummt.“

Letzte (echte) Derby-Niederlage gegen Saarbrücken 1992

An die letzte (tatsächliche) Derby-Niederlage gegen Saarbrücken, ein 0:2 im Ludwigspark anno 1992, erinnert sich Roßkopf noch sehr gut. „Zweimal traf Eric Wynalda für Saarbrücken, ich war im Stadion“, berichtet er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zudem: Bei Derbys sehe der FCK in der jüngeren Vergangenheit immer sehr gut aus. In der dritten Liga gab es zehn Derbys, sechs Begegnungen gegen Waldhof Mannheim, viermal hieß der Gegner 1. FC Saarbrücken. „Wir haben nie verloren“, sagt Roßkopf.

Auch die Darstellung der Fußballfans fand Roßkopf („Ich war viele Jahre Fan-Beauftragter und komme aus der Kurve“), vorsichtig formuliert, verbesserungswürdig. Damit sei der „Tatort“ aber nicht allein. „Die war sehr platt. Das wird über die Jahre einfach nicht besser.“ Ausklammern möchte er die gezeigten Hooligan-Szenen. „Da habe ich keinen Einblick, das kann ich nicht beurteilen.“ Fan-Szene sei immer Subkultur, die im Verborgenen stattfindet. Das angemessen darzustellen, sei schwierig, insbesondere im TV. „Das wäre vielleicht mal ein Thema für eine Diplom- oder Masterarbeit“, sagt der Pressesprecher.

Gefreut hätte er sich über Aufnahmen aus dem Stadion, gerne auch vom letzten Auftritt des FCK dort, einem 2:0-Sieg der Roten Teufel. „Das wäre schön gewesen.“