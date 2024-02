Rui Clemente ist nicht mehr Trainer der FCK-Portugiesen. Einen entsprechenden Facebook-Post des Übungsleiters bestätigte Abteilungsleiter Marcio Banha da Silva auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Am Dienstag überraschte Clemente mit einer öffentlichen Verlautbarung auf Facebook die Lauterer Fußballszene: „Als ich bekannt gab, dass ich in der Saison 2024/25 nicht mehr dabei sein werde, haben beide Seiten entschieden, dass eine sofortige Trennung am besten sei.“ Dazwischen lagen nur wenige Tage.

Denn erst am letzten Wochenende hat der Verein die Spieler darüber unterrichtet, dass Clemente sein Engagement beim 1. FC Kaiserslautern III, wie das Team offiziell in der Liga geführt wird, zum Saisonende beenden wird. Am Dienstag nun haben sich beide Seiten auf die sofortige Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt.

Rui Clemente bedankte sich „bei allen, die zur Mannschaft gehörten und auch bei den Verantwortlichen des Vereins“. Er war vor der Saison 2019/20 vom SV Morlautern II zu den FCK-Portugiesen gewechselt. Die spielten damals in der B-Klasse. „Ich habe alles gewonnen, was zu gewinnen war, außer in den Jahren, als Covid stärker gewesen ist“, fasst der 53-Jährige seine Erfolgsbilanz zusammen. „Es wurde Geschichte geschrieben, diese gehört für immer dem Verein.“

Vor knapp zwei Jahren gelang der Aufstieg in die A-Klasse, im vergangenen Jahr dann der Durchmarsch in die Bezirksliga, wo das Team auf einem komfortablen Mittelfeldplatz überwintert hat. Umso überraschender kam nun die Trennung. Denn bereits am kommenden Sonntag startet die Mannschaft mit einem Nachholspiel beim SV Alsenborn in die Restsaison.

Interimsweise hat Co-Trainer Timo Pinheiro die Betreuung der Mannschaft übernommen. „Wir bemühen uns intensiv um einen Nachfolger für die neue Saison“, hat Spielleiter Marcio Banha da Silva angekündigt. Bis dahin favorisiere er eine interne Lösung.

Zu seinen eigenen Zukunftsplänen wollte sich Rui Clemente dagegen nicht äußern: „Diese Geschichte ist zu Ende, ich bin mir sicher, dass eine andere beginnen wird.“