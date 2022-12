Heimspiel in 15 Kilometern Entfernung von der eigenen Kabine: Landesligist SC Hauenstein hat gestern ins Exil reisen müssen und ist mit einem Punkt heimgekehrt. In der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg haben die FCK-Portugiesen ein Jahresabschluss-Schützenfest gefeiert. Spitzenreiter Winnweiler siegte zu zehnt auf den letzten Drücker.

Landesliga West

SC Hauenstein – SG Kirn/Kirnsulzbach 1:1. Weil der Verband wenigstens noch die Hinrunden-Tabelle hatte glattbügeln wollen, musste der SCH fürs Heimspiel zum nächstgelegen Kunstgrün ausweichen. Im gut 15 Kilometer entfernten Ramberg hatte Christof Seibel (10.) die zunächst klar überlegenen Gastgeber in Front gebracht. Ein Standard bescherte Kirn mit der ersten Chance den Ausgleich. Nach mies verteidigtem Eckball traf Tarek Lanz (25.). Halbzeit zwei gestalteten die Gäste gegen die nach Roter Karte dezimierten Hauensteiner sogar leicht überlegen.

A-Klasse Kaiserslautern-Kibo

FCK-Portugiese – TuS Erfenbach 8:0. Ein Sahnetag für die Portugiesen, die gegen geschwächt angereiste Erfenbacher ausnahmsweise nicht mit Toren geizten. Das vorweihnachtliche Schützenfest, in der ersten Minute von Janik Santos Abreu (drei Treffer, 1., 61., 62.) eröffnet, war in Minute 71 mit dem 8:0 von Dominik Vicente abgeschlossen. Dazwischen jubelten Ricky Pinheiro (16., 36.), Diogo Rodrigues (20.), Romario Monteirinho (55.).

SV Otterberg – TSG Kaiserslautern 3:0. Chancen quasi im Minutentakt ließen plötzlich starke Gastgeber in Durchgang zwei liegen. Nicht weiter schlimm, war doch mit dem 3:0 sofort nach Wiederanpfiff die Sache bereits erledigt, die TSG in der Folge komplett aus dem Spiel. Dabei hatten die Lauterer die Partie zunächst ausgeglichen gestaltet. Mit der Führung von Timo Mangold (30.) war der SVO besser in die Gänge gekommen. Leon-Gabriel Lutzy legte nach (38.), Leandro Kempf machte den Deckel drauf.

SG NMH Niederkirchen – TuS Göllheim 1:1. Mehr als eine Stunde musste die SG auf Niederkircher Hartgeläuf einem Rückstand hinterherrennen. Als wohl schon keiner mehr daran glaubte, gelang Benjamin Röder noch der Ausgleich (81.). Arda Hüseyin Özkan (15.) hatte die Nordpfälzer in Führung gebracht.

ASV Winnweiler – SG Steinbach/ Börrstadt II 3:2. Aufatmen nach spätem Riesenjubel: Ricky Schander war der Held, als er dem Spitzenreiter in der Nachspielzeit den Dreier bescherte und torhungrige FCK-Portugiesen auf Distanz hielt. Der ASV hatte zweimal zurückgelegen (Marlon Roth, 27., Joshua Krauß, Elfmeter, 73.), Rot kassiert, nur dank Eigentor der SG ausgeglichen (51.). Srdjan Savic leitete mit dem 2:2 (79.) die späte Wende ein.

Die Partien SV Gundersweiler – TuS Ramsen und SV Wiesenthalerhof – SG Morlautern/Enkenbach II sind abgesetzt worden.

C-Klasse Kusel-Kaiserslautern II

TuS Schönenberg II – TuS Gries II 8:0. Der Wintermeister hat sich standesgemäß in die Pause verabschiedet und im Derby die Nachbar-Neun aus Gries geputzt. Beim Schützenfest jubelten Niklas Schulz (2), Michael Klinck, Lars Jonas Dengler (2), Jannik Geimer, Andreas Welsch und Alexander Mootz.

So spielten sie

A-Klasse Bad Kreuznach

SG Alsenztal – TSV Hargesheim 1:5

A-Klasse Birkenfeld

ASV Langweiler/Merzweiler – FC Bärenbach 2:1

B-Klasse Bad Kreuznach 2

SG Alsenztal – TSV Hargesheim 0:3.