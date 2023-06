Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Allein die Tatsache, dass die Meisterschaft in der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg in einem Entscheidungsspiel fallen musste, war schon Krimi pur. Der Spielverlauf steigerte die Dramatik noch: Katzweiler kam in der Nachspielzeit nach 0:2 zurück. Nach dem Elfmeterschießen feierten aber die FCK-Portugiesen die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga.

Das Spiel war wie ein Thriller. Nach langsamem Beginn steigerte sich das Entscheidungsspiel zwischen den zwei Top-Mannschaften der A-Klasse zu einem Herzschlagfinale. In der ersten Halbzeit sahen die 900