Ob die Ausgaben für das Public Viewing und den Empfang der FCK-Mannschaft nach dem DFB-Pokalspiel gerechtfertigt waren, darüber herrscht in der Stadtpolitik Uneinigkeit. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es Kritik, aber auch Zustimmung.

61.000 Euro stellt die Stadt überplanmäßig zur Finanzierung der Veranstaltungen rund um die Teilnahme des FCK am DFB-Pokal bereit: Die Mannschaft hatte es bis ins Finale geschafft und wurde auf dem Stiftsplatz von Stadtspitze und Bürgern am 26. Mai dafür geehrt. Die Gesamtkosten hat das beauftragte Citymanagement auf rund 112.700 Euro kalkuliert, ungefähr 51.700 Euro kommen durch Erträge und Kostenbeteiligungen von Dritten in die Stadtkasse, rechnete die Stadtverwaltung vor. Der verbleibende Anteil von rund 61.000 Euro kann durch Erträge in Höhe von 27.750 Euro gedeckt werden, so dass die Stadt tatsächliche Kosten von 33.250 Euro zu tragen hat.

Während der Haupt- und Finanzausschuss städtischen Ausgaben zur Beseitigung des Wasserschadens im Pfalztheater in Höhe von 75.000 Euro am Montagnachmittag vorbehaltlos zugestimmt hatte, gab es zu den Kosten für den FCK Kritik. Im Vorfeld habe Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) auf Nachfrage der Linken verneint, dass durch das Pokalspiel nennenswerte Kosten entstehen, sagte deren Sprecher Stefan Glander und monierte, dass es dazu keinen Beschluss gab. Bürgermeister Manfred Schulz (CDU), der die Sitzung für die verhinderte OB Kimmel leitete, verteidigte die Kosten mit dem Hinweis auf den Image-Gewinn. Dies unterstrich auch Brigitta Röthig-Wentz (FDP), die quasi von einer Notwendigkeit in der „Fußballstadt“ Kaiserslautern sprach.