Der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat derzeit keine Mietrückstände bei der Fritz-Walter-Stadiongesellschaft. Dies erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadiongesellschaft, der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD), am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Aufsichtsrat der Fritz-Walter-Stadiongesellschaft sei in der jüngsten Sitzung auch darüber informiert worden. Der 1. FC Kaiserslautern zahlt momentan 625.000 Euro an Stadionmiete pro Saison. Der 1. FCK durchläuft derzeit ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung.