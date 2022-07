Der Abtransport der Fußball-Fans mit Park-and-Ride-Bussen aus der Kantstraße in Richtung Kaiserslautern Ost lief am Freitagabend nach dem Saisonauftakt des FCK gegen Hannover reibungslos. „Ich habe keine Beschwerden gehört“, sagte Klemens Strey, stellvertretender Bereichsleiter der Stadtwerke Verkehrs AG, auf Nachfrage. Nach dem Relegationsspiel gegen Dresden hatte sich der Verkehr in der Kantstraße gestaut. Auch für die Pendelbusse gab es kein Durchkommen, was den Abtransport der Fans zum Parkplatz Schweinsdell verzögerte. Um die Straße zu entlasten, wurde sie am Freitag zwischen Wendehammer und Barbarossastraße für Privatautos gesperrt, bis die P+R-Busse zwei Umläufe nach Kaiserslautern Ost absolviert hatten, berichtet Strey. Die Autos wurden dagegen von den Parkplätzen am Stadion in Richtung Bremerstraße und Dunkeltälchen abgeleitet. Lediglich Fans, die ihre Pkw in Seitenstraßen oder auf Grünstreifen in der Kantstraße abgestellt hatten, fuhren nach dem Spiel gemeinsam mit den Pendelbussen in Richtung Barbarossastraße. Ob grundsätzlich an dieser Regelung festgehalten werde, könne sie nicht beurteilen, sagte Polizeisprecherin Christiane Lautenschläger auf Nachfrage. Jeder Einsatz müsse neu geplant und die Situation auch mit Blick auf die Sicherheitslage und das Zuschaueraufkommen individuell bewertet werden. Am Freitag sei der Abtransport der Fans aus der Kantstraße allerdings in relativ kurzer Zeit geglückt. Zahlreiche Zuschauer hätten zudem die Parkplätze auf dem Messeplatz genutzt und seien zu Fuß zum Stadion gegangen. Der Platz hätte auch noch weitere Fahrzeuge aufnehmen können, so Lautenschläger.