Die Triathleten des 1. FC Kaiserslautern wurden zum Saisonstart zum Duathlon in Junglinster (Luxemburg) gebeten und gleich kräftig gefordert.

Anstatt ins Wasser ging es zunächst auf eine zehn Kilometer lange Laufstrecke, im Anschluss auf eine 38 Kilometer lange und mit 600 Höhenmetern auch sehr hügelige Rad-Kilometer, ehe abschließend noch einmal fünf Kilometer zu laufen waren. Wie im vergangenen Jahr sind erneut vier Liga-Teams aus Kaiserslautern am Start. Durch die Bank wurden starke Ergebnisse eingefahren – der Grundstein für eine erfolgreiche Saison ist damit gelegt.

Das SWK Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern in der ersten RTV-Liga der Herren hat den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben. Mit Neuzugang Jannick Ziehmer (Gesamtzeit: 2:03:41), der es in der Einzel-Tageswertung auf den dritten Platz schaffte, Philipp Letzel (2:07:48), Jakob Wagner (2:09:41) und Daniel Hauer (2:16:01) wurden die Ambitionen unterstrichen: In der Team-Tageswertung landeten sie knapp hinter den Kontrahenten aus Mainz auf Platz zwei.

Frauen nur zu dritt

Dem stand das Globus Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern der Damen mit Leonie Moratzky (2:34:54), Anna Müller (2:35:47) und Monika Frenger (2:36:59) in nichts nach. Ersatzgeschwächt nur zu dritt am Start, war ein Ausfall unbedingt zu vermeiden, da mindestens drei Finisher erforderlich sind, um in die Wertung zu kommen. Diesen erhöhten Druck meisterten sie eindrucksvoll und belohnten sich nach einer starken Leistung in der Tageswertung ebenfalls mit dem zweiten Platz.

Das Schulz KFZ Sachverständigen Team des 1. FCK in der Mastersliga legte einen hervorragenden Saisonauftakt hin. Patrick Mörsch (2:10:06) gewann die Einzelwertung, Tobias Wiesemann (2:13:43) wurde Dritter. Daniel Reuland (2:17:19) und Thomas Brühl (2:28:35) vervollständigten das Ergebnis und sicherten den Tagessieg in der Team-Wertung.

Zusammen unterwegs

In der zweiten RTV-Herren-Liga fiel das pur vegan Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern mit einer geschlossenen Team-Performance auf. Jan Lettermann (2:13:45), Leonard Britz (2:14:59), Max Reuter (2:18:18) und Marc Nettesheim waren auf den ersten beiden Teilstrecken größtenteils gemeinsam unterwegs und konnten sich auf diese Weise gegenseitig auf der windanfälligen Strecke unterstützen. In der stark besetzten Liga sicherten sie sich so den fünften Platz in der Tageswertung und machten vor allem deutlich, dass in der zweiten Mannschaft ordentlich Druck auf die erste Mannschaft ausgeübt wurde.

Abgerundet wurde das erfolgreiche Wochenende durch zahlreiche Medaillen bei den gleichzeitig ausgetragenen rheinland-pfälzischen Landesmeisterschaften auf der Duathlon-Kurzdistanz. Der Grundstein für eine erfolgreiche FCK-Saison ist damit gelegt.