Seit Montagnachmittag hat nun auch Kaiserslautern ein eigenes Ampelmännchen: „Betzi“, das Maskottchen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Den symbolischen Knopf drückten Oberbürgermeisterin Beate Kimmel ( SPD) und Stefan Roßkopf, Leiter der FCK-Unternehmenskommunikation. Zunächst leuchtet der „Betzi“ an den Fußgängerampeln der Kreuzung Logenstraße/Eisenbahnstraße/Barbarossaring unterhalb des Eisenbahnviadukts. Tausende FCK-Fans nutzen bei Heimspielen diese Kreuzung beim Marsch auf den Betzenberg. Mit dem „Betzi“ gehe ein von ihr langgehegter Wunsch in Erfüllung, freute sich die Oberbürgermeisterin. Und er soll kein Einzelkind bleiben: Wenn im Sommer 2025 die sogenannte Neue Stadtmitte freigegeben wird, sollen laut OB auch in der Innenstadt Fußgängerampeln mit dem Lautrer Ampelmännchen ausgestattet werden. Für den besonderen Zweck gestaltet wurde der „Betzi“ von der Kaiserslauterer Werbeagentur HCP Grauwild.