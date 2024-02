Eine starke Vorstellung von Malik Pugh war aus Sicht des 1. FC Kaiserslautern am Samstag zu wenig, um in die nächste Runde um den BVRP-Pokal einzuziehen. Der US-Amerikaner war beim 77:96 (44:51) gegen den ASC Mainz der mit Abstand beste Schütze seines Teams, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

Während Pugh mit 27 Zählern als einziger FCK-Spieler die 20-Punkte-Marke knackte, erzielten bei den Rheinhessen gleich drei Spieler zwischen 21 und 25 Punkte. Der Plan, sich gegen die jungen, agilen Mainzer nicht auf einen offenen Schlagabtausch einzulassen, war bereits nach wenigen Minuten Makulatur. Beide Mannschaften schossen aus vollen Rohren und brannten ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab.

Der ASC war auf dem Weg in die Zone meist nur mit unfairen Mitteln zu stoppen. Von insgesamt zwölf Freiwürfen im ersten Viertel verwandelte der Tabellenführer der Basketball-Regionalliga Südwest zehn. Auch von der Dreierlinie sorgten die Mainzer durchweg für Gefahr und warfen in den ersten zehn Minuten eine 35:23-Führung heraus. „Wir haben das erste Viertel ziemlich verpennt, weil wir zu lange gebraucht haben, um uns auf das hohe Tempo der Mainzer einzustellen. Obwohl wir wussten, was auf uns zukommt, war das Kind zu diesem Zeitpunkt schon in den Brunnen gefallen. Wir haben uns als Kollektiv nicht schnell genug nach hinten bewegt und haben zu viele offene Würfe zugelassen. Oft sind wir nur hinterhergelaufen, das war sehr ärgerlich“, haderte Co-Trainer Thomas Erb.

Mainz setzt Nadelstiche

Der zweistellige Rückstand erwies sich im weiteren Spielverlauf als zu hohe Hypothek, obgleich die Westpfälzer das zweite Viertel dank einer deutlich besseren Abwehrleistung mit 21:16 für sich entscheiden und somit den Rückstand bis zum Seitenwechsel auf sieben Punkte (44:51/20.) verkürzen konnten. Die Hoffnungen, das Spiel noch drehen zu können, wurden jedoch enttäuscht. Mainz zog die Zügel im dritten Viertel wieder an, attackierte aggressiv den Korb und zeigte sich von der Linie (12/14) weiterhin ungemein treffsicher. Mit Nadelstichen von der Dreierlinie sorgte der ASC dafür, dass die Führung bis zum Ende des dritten Viertels auf 17 Punkte anwuchs (79:62/30.). Das Spiel war somit entschieden.

Am Samstag (16 Uhr) treffen beide Teams in der Barbarossahalle erneut aufeinander. Dann geht es um Regionalliga-Punkte. „Bis dahin liegt noch etwas Arbeit vor uns. Auch wenn die Niederlage deutlich war, sind wir mit Sicherheit in der Lage, Mainz auf Augenhöhe zu begegnen, wenn wir die Leichtsinnsfehler abstellen. Wir wissen, worum es geht“, versprühte Erb Optimismus vor dem Spiel gegen den designierten Aufsteiger.