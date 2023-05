Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen des 1. FC Kaiserslautern marschieren weiter unaufhaltsam in Richtung Aufstieg. Am Sonntag glückte der Mannschaft von Trainerin Frauke Woll bei den formstarken Saarlouis/Dillingen Diamonds II trotz schwacher erster Halbzeit der zehnte Sieg in Folge. Beim 61:50 (19:33) machte der Spitzenreiter nach der Pause einen 14-Punkte-Rückstand wett.

Am Sonntag (14 Uhr/Schillerschule) können die Rot-Weißen ihr Meisterstück gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten TV Illingen vorzeitig perfekt machen. Wie bereits im Hinspiel tat sich die