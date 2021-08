Sieben Leichtathleten des 1. FC Kaiserslautern waren bei den Süddeutschen Meisterschaften der U18 und Aktiven in Walldorf am Start, kehrten mit persönlichen Bestzeiten und vorderen Platzierungen zurück. Cordian Mielczarek startete in drei Wettbewerben, und Moritz Heene hatte einen besonderen Grund zu feiern.

Moritz Heene wird den Start in Walldorf in besonderer Erinnerung behalten. Er lief die 110 Meter Hürden der Männer mit persönlicher Bestleistung, wurde Erster bei den Männern, auch wenn die Voraussetzungen nicht einfach waren. „Es herrscht noch keine Normalität im Trainingsalltag“, berichtet FCK-Leichtathletiktrainer Jochen Allebrand, der die Athleten zusammen mit seiner Trainerkollegin Liliana Hofer nach Walldorf begleitete. „Die Basis unserer Sportart, die Halle, in der der Kraftraum steht, ist in den Sommerferien geschlossen“, erzählt er vom komplizierten Prozedere für das Training in der Barbarossahalle. Er versucht es sportlich zu nehmen – „wir haben improvisieren gelernt“ – und freut sich über das „sportlich gute Wochenende“, an dem einige seiner Athleten ihre ersten großen Auftritte hatten.

Beispielsweise Anna Maria Berninger (Jahrgang 2004). Sie startete zum ersten Mal bei Süddeutschen Meisterschaften, trat im Hochsprung der Weiblichen Jugend U18 an und sprang 1,56 Meter hoch. Zufrieden sein konnten auch die Geschwister Lucas und Anna Meyer. Lucas (1998) startete bei den Männern, lief die 800 Meter in 1:57,34, wurde damit Achter. „Es war ein gutes Rennen, er hat aber noch Potenzial für mehr“, meint sein Trainer. Seine jüngere Schwester Anna (2000) erfuhr im 800-Meter-Finale der Frauen, „dass Laufen eine Kontaktsportart ist“, wie ihr Trainer sagt. „Sie hat einen Rempler abgekriegt, ist nicht mehr in den Laufrhythmus gekommen.“ Sie fiel mit 2:18,08 auf Rang 13 zurück, machte es dafür aber am Sonntag besser. Sie trat über 1500 Meter an und lief eine neue persönliche Bestzeit: 4:43,66. Damit wurde sie erneut 13.

Aaron Strupp (1999) war nicht ganz zufrieden, auch wenn er Fünfter wurde. Er übersprang im Hochsprungfinale der Männer die 1,95 Meter und scheiterte knapp an der Zwei-Meter-Marke. Sein älterer Bruder Michael (1996) landete im Dreisprung der Männer mit 13,54 Metern auf dem achten Platz. Allebrand kennt aber die guten Gründe dafür: „Er ist gerade sehr intensiv mit seinem Studium beschäftigt.“

Zehnkämpfer Cordian Mielczarek (2004) bereitet sich gerade auf die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften der U18 vor und war für vier Disziplinen gemeldet. Über 100 Meter kam er mit einer Zeit von 11,52 ins B-Finale der U18, im Weitsprung wurde er mit laut Allebrand „ziemlich guten“ 6,70 Metern Dritter der männlichen Jugend U18. Im Stabhochsprung blieb er mit 3,80 Metern „ein bisschen unter seinen Möglichkeiten“. Über 200 Meter startete er dann doch nicht mehr, um Kraftreserven zu sparen.

Moritz Heene (2001) hatte ganz besondere Herausforderungen zu bewältigen. Er musste aus der U20 in die U23 beziehungsweise Aktivenklasse wechseln, in der die Hürden höher sind. Statt 99 Zentimeter muss er jetzt 1,06 Meter überwinden. „Das ist für viele ein Umstieg, der mehrere Jahre dauert“, weiß Trainer Allebrand. Sein Schützling hat den Umstieg gleich im ersten Jahr gut weggesteckt. Er hat sich stetig verbessert: Im Juni brauchte er 14,70 Sekunden bei den deutschen U23-Meisterschaften, im Juli 14,68 und nun 14,52 Sekunden bei den Süddeutschen Meisterschaften im Walldorfer Waldstadion. Der FCK-Athlet lag knapp vor dem favorisierten Robin Ganter von der MTG Mannheim (14,55), der in Walldorf über 100 Meter flach in 10,77 Sekunden triumphierte. Der Drittplatzierte, Felix Trogisch von der TSG Heidelberg, hatte schon über eine Sekunde Rückstand auf die beiden.

„Die Abläufe haben gestimmt. An der vorletzten Hürde blieb ich hängen, ich konnte aber meinen Vorsprung gegenüber dem Zweiten bis ins Ziel retten“, kommentierte Heene die Verbesserung seiner persönlichen Bestzeit um 16 Hundertstelsekunden. Beim Start habe er etwas Zeit verloren. „Bis zur nächsten Saison kriege ich das aber raus“, versprach der 1,91 Meter große Lehramtsstudent (Sport und Erdkunde), der im vergangenen Jahr sein Abitur am Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium gemacht hatte. Jochen Allebrand sah darin eine „sehr verdiente Belohnung für das Training auch in der verrückten Coronazeit“.