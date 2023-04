Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor schwierigen Zeiten stehen die Basketballer des 1. FCK in der Regionalliga Südwest. Daran dürfte seit dem Debakel gegen Bona Baskets Limburg kein Zweifel mehr bestehen. Die matt und glücklos agierende Mannschaft von Coach Mario Coursey musste sich am Samstag in der Barbarossahalle mit 53:90 (21:32) geschlagen geben.

Seinem Team habe es an „Energie“ gefehlt, stellte Mario Coursey fest und sah auch in dem Fehlen so wichtiger Spieler wie Victor Onwudiwe und Joseph Feraci einen Grund für den schwachen