Von Maria Huber

Der 1. FC Kaiserslautern ist der Sieger der ersten eStadtmeisterschaft in Kaiserslautern. Mit einem 10:9-Sieg nach Elfmeterschießen sicherte er sich den Titel und damit den Pokal der RHEINPFALZ. Spannende Duelle, Livestreams mit Hunderten von Zuschauern und jede Menge Arbeit liegt hinter dem VfR Kaiserslautern, der die Idee hatte, die coronabedingt ausgefallene RHEINPFALZ-Stadtmeisterschaft statt in der Barbarossahalle an der Konsole auszutragen. Die Resonanz war überragend: 15 der 16 Teams, die sonst starten, meldeten sich und kämpften seit Montag um den Einzug in die Zwischenrunde am Samstag,

Die Ersten und Zweiten der beiden Gruppen kamen in die Endspiele. Im ersten Halbfinale besiegte der Organisator VfR Kaiserslautern den SV Wiesenthalerhof mit 1:0. Im zweiten Halbfinale stand es nach 90 virtuellen Spielminuten 1:1. In der Verlängerung fiel kein weiteres Tor. Folglich ging es ins Elfmeterschießen, das der FCK mit 4:3 gewann.

Nach einem 1:1-Unentschieden im ersten Finalspiel, trennten sich beide Teams im zweiten Spiel mit einem 0:0. Die Folge war ein drittes Finalspiel, das die Entscheidung bringen sollte. Nach einem 0:0 zur Pause und 1:1 nach 90 Minuten ging es in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen, bei dem der VfR seinen neunten Ball an den Pfosten setzte.