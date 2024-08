Am vierten Spieltag der Oberliga hat die U21 des 1. FC Kaiserslautern am Samstag Aufsteiger Viktoria Herxheim zu Gast. Der erste Heimsieg der neuen Saison ist das Ziel von Trainer Alexander Bugera – auch, um in der Spitzengruppe zu bleiben.

Im zweiten Heimspiel der Saison soll für die U21 des 1. FC Kaiserslautern