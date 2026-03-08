Das Koblenz-Wochenende bringt der U21 des FC Kaiserslautern Glück: Es sorgt dafür, dass ihr Vorsprung vor dem Gipfeltreffen gegen den FK Pirmasens vier Punkte beträgt.

Am Samstag hatte der FC Rot-Weiss Koblenz den FK Pirmasens, den ersten Verfolger des FCK II in der Tabelle der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, bezwungen. 24 Stunden später leisteten die Roten Teufel beim FC Cosmos Koblenz mit einem 3:2 (2:0)-Sieg ihren Beitrag zu einem erfolgreichen Wochenende.

250 Zuschauer sahen am Sonntag eine Cosmos-Mannschaft, die wollte, und einen FCK II, der seine fußballerische Klasse auf den nagelneuen Kunstrasenplatz auf der Bezirkssportanlage Schmitzerswiese brachte. „Sie stehen zu Recht auf dem ersten Platz. Vor allem offensiv verfügen sie über sehr starke Spieler. Gegen diese Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand zurückzukommen, muss man erst einmal schaffen“, sagte Cosmos-Trainer Manuel Fuster über das hohe Level des Gegners, zog aber auch den Hut vor der Moral der eigenen Elf.

2:0 in Führung

Zu stark für die Gastgeber wurden die Roten nach 20 Minuten, als Erik Müller nach einer klasse Kombination über Shawn Blum und Owen Gibs den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste. Cosmos war davon vorübergehend sichtlich getroffen. Der schon nach vier Minuten für den am Oberschenkel verletzten Innenverteidiger Ivan Smiljanic eingewechselte Ben Reinheimer erhöhte zehn Minuten später auf 0:2.

„Es gehört dazu, dass du in 90 Minuten gegen eine Spitzenmannschaft eine solche Phase durchlebst“, sagte Fuster. „Wir hätten zur Pause 3:0 oder 4:0 führen können“, kommentierte FCK-Trainer Alexander Bugera und ging damit auf die Sequenz vor der Pause ein. Innerhalb weniger Sekunden verhinderten Sota Matsui und Serdar Arslan grätschend einen weiteren Einschlag hinter Josue Duverger. Tyrese Zeigler und Shawn Blum hatten abgeschlossen. Zwei Minuten später verfehlte Blum knapp das lange Eck.

Cosmos kämpft sich zurück

Geschlagen geben wollten sich die Einheimischen damit noch nicht. In der Kabine schaffte es Fuster offenbar, seiner Elf neuen Mut und Elan einzuhauchen. Immer besser kämpfte sich Cosmos in die Partie. Zunächst fehlte Leon Rashica noch der letzte Druck hinter dem Ball beim Abschluss gegen Enis Kamga (48.), aber spätestens mit dem Anschlusstreffer durch Kebir Canpolat nach einem Steilpass von Meric Gültekin glaubte Koblenz wieder an Zählbares (56.). „Das Tor kam mehr oder weniger aus dem Nichts“, merkte Bugera an, dass es sich um den ersten gefährlichen Abschluss der Heimelf handelte. Der Druck der Fuster-Elf nahm zu und mündete im Ausgleich. Schiedsrichter Sahin Dündar zeigte nach einem Zweikampf zwischen Newton Tamakloe und Nao Oriyama auf den Punkt und Behadil Sabani verwandelte sicher (73.) – eine strittige Entscheidung.

„Die Jungs haben sich mit dem Unentschieden nicht zufriedengegeben. Sie wollten den dritten Treffer“, beschrieb der Cosmos-Trainer die Ausrichtung für die Schlussviertelstunde. Gleichzeitig hatte Bugera aber auch allen Grund dazu, das Comeback seines Teams zu loben. „Wir haben an uns geglaubt und wollten unbedingt den Sieg.“ Der FCK legte nach den zwei Gegentreffern wieder den Vorwärtsgang ein und schaffte in der 82. Minute die entscheidende Aktion: Owen Gibs köpfte freistehend vor dem Tor zum 3:2-Sieg ein.