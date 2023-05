Die Zeichen standen auf Abschied beim letzten Spiel der Oberligasaison in Karbach. Doch die Abschiedsgeschenke, die seine U21 beim Letzten der Aufstiegsrunde, dem FC Blau-Weiß Karbach, verteilte, brachte den sonst so ruhigen Trainer des 1. FC Kaiserslautern II, Benny Früh, auf die Palme.

„Die Einstellung der Jungs, wie das hier abgelaufen ist, das war grenzwertig. Das war eine kollektive Leistungsverweigerung. Ich habe keine Worte dafür und bin traurig.“ Sein Team, das in der Oberligaaufstiegsrunde antrat, habe in zehn Spielen sieben Punkte geholt, „aber den Jungs ist das scheißegal. Die Mannschaft ist tot, die Mannschaft ist leer. Ich hoffe, dass sie nächste Runde die Kurve bekommt“, erklärte er sichtlich angegriffen.

Die Begegnung zum Saisonende hätte ein Abschiedsgeschenk für viele der Akteure auf dem Rasen werden sollen. Rund die Hälfte der Fußballer des FCK II werden den Verein verlassen. Stand jetzt werden Mario Müller, Mike Scharwath, Robin Muth, Marius Bauer, Jean-Rene Aghajanyan, Christian Dombaxi, Emre Erkus und Torwarttrainer Benjamin Klein bleiben, für die übrigen Spieler war es höchstwahrscheinlich der letzte Auftritt im FCK-Trikot. Torwart Silas Baur, der in der vergangenen Saison nur einmal eingesetzt wurde, weil in der Regel die Torhüter aus dem Profiteam spielten, bekam deshalb noch einen Auftritt im Kasten geschenkt. Christian Dombaxi sollte in Karbach vor 180 Zuschauern sein Comeback nach seinem Kreuzbandriss feiern, ebenso wie Tobias Klein, der wegen muskulärer Probleme lange ausgefallen war. Doch für alle drei wurde es ein Spiel zum Vergessen. Silas Baur musste sechsmal hinter sich greifen, und als Klein und Dombaxi eingewechselt wurden, lag der FCK bereits uneinholbar zurück.

Ein Geburtstagsgeschenk

Karbach, das ebenfalls eine Reihe von Spielern gebührend verabschieden wollte, unter anderem Torwart Florian Bauer (36), der nach 15 Jahren das letzte Mal zwischen den Pfosten stand, durfte sechsmal jubeln. Lars Oster (6.), Janik Otto (42., 48.), Florian Jannke (62.), Kevin Leidig (66.) und Eric Peters (77.) trafen. Peters bekam sein Geburtstagsgeschenk in Form eines Elfmeters serviert, nachdem sein Mitspieler Kevin Leidig nach Kontakt mit Lauterns Torhüter Baur zu Boden gegangen war. Als das Geburtstagskind traf, schallte „Happy Birthday“ über den Rasen an der L213. Dass Marius Bauer vom FCK mit dem zwischenzeitlichen 1:3 (54.) dafür gesorgt hatte, dass der scheidende Karbacher Torhüter noch ein Gegentor eingeschenkt bekam, spielte keine große Rolle mehr.

„Ich bin echt froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich habe auf die Konstellation, wie es jetzt mit den Jungs ist, keinen Bock mehr. Ich habe immer zu ihnen gehalten, aber jetzt ist der Punkt erreich, wo man sagen muss, das hat nichts mehr zu tun mit Oberligafußball“, fand Früh. In der neuen Saison wird er den Oberligaaufsteiger VfR Baumholder trainieren. Für ihn sei es „überragend“ gewesen, Cheftrainer des FCK II zu werden. Doch sein Abschied gefiel ihm nicht und er wurde noch deutlicher: „Es war meine schwerste Zeit als Trainer.“