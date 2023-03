Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Je nach Dramaturgie der Spiele fällt es leicht, ein Remis einzuordnen. So fällt das 2:2 der Oberliga-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend bei Hassia Bingen klar in die Kategorie „Punktgewinn“, nachdem trotz 0:2-Rückstand in der Schlussphase noch der Ausgleich gelang. Auch in Sachen Lernprozess haben die „Kleinen Teufel“ wieder einen Schritt nach vorne gemacht.

Dazu gehört auch die Geschichte von Maximilian Fesser in Durchgang eins. Dass Diskussionen mit dem Schiedsrichter oft sehr einseitig verlaufen und unerfreulich enden, ist nichts