In einer sehr guten und über 90 Minuten spannenden Partie in der Aufstiegsrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kam die U21 des 1. FC Kaiserslautern am Samstagnachmittag zu einem verdienten 1:1 (0:0)-Unentschieden beim FV Engers.

Vor nur 100 Zuschauern im Stadion am Engerser Wasserturm legten die Gäste aus der Pfalz mächtig los. Bereits nach sechs Minuten scheiterte Lennart Thum freistehend an FVE-Torwart Maximilian Grote. Immer