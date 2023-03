Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als spielerisch beste Mannschaft der Fußball-Oberliga bezeichnete Anouar Ddaou den 1. FC Kaiserslautern II. Vor dem 1:1 (0:0) am Sonntag, und auch danach. Mit der Einschätzung steht der Trainer des SV Gonsenheim nicht allein da. Die Krux: Die Punktausbeute passt so gar nicht zum Ruf der Talente vom Betzenberg. Zwei wesentliche Gründe waren am Gonsenheimer Wildpark über 90 Minuten erkennbar.

Der FCK II spielte, spielte, spielte. Gonsenheim verteidigte in einem engmaschigen Verbund, immer präsent, immer aggressiv, nicht zu tief. Mustafa Yilmaz, der Gonsenheimer Sechser, bewegte sich