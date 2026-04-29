Der FCK II geht als Tabellenführer in die letzten fünf Oberliga-Saisonspiele. Am Samstag kommt ein Abstiegskandidat auf den Fröhnerhof.

„Wir fokussieren uns voll auf das Sportliche.“ Die Stimme von Alexander Bugera, dem Trainer der U21 des 1. FC Kaiserslautern, klingt sehr energisch, als er das sagt. Denn für den 47-Jährigen und sein Team beginnt jetzt „die heiße Phase der Saison, die entscheidend sein wird“. Entscheidend vor allem im Zweikampf um die Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, in dem Bugeras Team seit dem 4:3-Sieg in letzter Sekunde am vergangenen Sonntag beim SV Gonsenheim gegenüber dem FK Pirmasens wieder die Nase mit drei Punkten vorne hat. Alle Nebengeräusche der Vorwoche mit der Haftstrafe gegen einen seiner Spieler sind abgehakt.

In Gonsenheim zweimal nach Rückstand zurückgekommen, in der vierten Minute der Nachspielzeit dann noch zum Sieg getroffen: „Die Jungs haben das sensationell gemacht, auch wieder Rückschläge und Widerstände gegen Gonsenheim weggesteckt – gegen eine Mannschaft, die wirklich einen ordentlichen Fußball spielt“, lobt Bugera den Auftritt seines Teams im vergangenen Spiel und stellt fest: „Da hatten wir auch das Glück, das uns in den Wochen zuvor manchmal etwas gefehlt hat.“ Dabei hätten er und sein Co-Trainer Nicola Karl beinahe noch den Siegtorschützen, den 22-jährigen Innenverteidiger Drini Miftari, bei der letzten Aktion zurückgepfiffen, wie Bugera mit einem Lachen erzählt: „Normal sind wir beide ja draußen auch recht laut. Nico und ich haben uns angeschaut und uns gefragt, was macht Drini jetzt da vorne? Aber reingerufen hat keiner von uns – was ja auch gut war in dem Moment, denn sein Vorstoß hat sich ausgezahlt.“ Wahrlich, der erste Saisontreffer Miftaris brachte den Sieg.

Zeiglers Premiere

Noch ein anderer feierte seine Premiere als Torschütze: Der 19-jährige Tyrese Zeigler, der nach 55 Minuten eingewechselt worden war, traf zum 3:3 nach 76 Minuten. „Tyrese ist in den letzten Wochen auf einem sehr guten Weg“, lobt Bugera. „Er kommt wieder auf das Niveau, wie wir ihn aus der Vorsaison kennen. Es war klar, dass er sich früher oder später auch belohnt.“ Dabei betont der FCK-Trainer noch einmal, wie froh er um seine Ersatzspieler ist: „Davon zehren wir seit Wochen, dass die Jungs, die reinkommen, einfach noch mal neuen Schwung bringen.“

Schwung, aber wohl auch Geduld wird der FCK II am Samstag brauchen, wenn es um 16 Uhr (Fröhnerhof) gegen den FC Arminia Ludwigshafen geht, der als Drittletzter noch gegen den Abstieg kämpft. Die Partie wurde um eine Stunde nach hinten geschoben, da zuvor die A-Junioren ihr Achtelfinale in der DFB-Nachwuchsliga gegen Energie Cottbus spielen (11 Uhr). „Da wird eine Mannschaft auf uns zukommen, die sehr defensiv stehen wird“, prognostiziert Bugera. „Da werden wir wieder Lösungen finden müssen. Wir müssen unsere Dynamik, die wir die letzten Monate entwickelt haben, auf den Platz bringen. Dann wird es für jeden Gegner schwierig gegen uns. Mit dieser breiten Brust müssen wir ins Spiel gehen – so werden wir's auch angehen.“ Weiter vorausschauen auf die kommenden Partien will der FCK-Trainer denn auch gar nicht. „Jetzt heißt es erst einmal Konzentration auf das Spiel gegen Ludwigshafen, das wird schwer genug“, sagt Bugera – und klingt dabei wieder sehr energisch.