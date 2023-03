Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein eminent wichtiger Sieg ist der U21 des 1. FC Kaiserslautern in der Oberligapartie gegen Eintracht Trier gelungen. Mit 2:1 besiegten die Schützlinge von Trainer Peter Tretter den Tabellenführer im Fritz-Walter-Stadion, das fest in der Hand der Gästefans war. Die machten die ganze Partie über in der Ostkurve eine Menge Remmidemmi. Am Schluss ging es dann auch auf dem Platz hoch her.

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen, da ging es auf dem Platz richtig zur Sache. Einigen Spielern und auch Betreuern schienen nach der mit viel Einsatz geführten Partie die Nerven