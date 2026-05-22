Die U21 des 1. FC Kaiserslautern steht vor der erhofften Krönung ihrer Oberliga-Saison. Im Training ist die Stimmung gut – und wird durch eine Nachricht noch besser.

Als die U21 des 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch nach drei freien Tagen ihr Training zur Vorbereitung auf den Schlussakt der Fußball-Oberliga wieder aufnahm, herrschte auf dem Platz auf dem Fröhnerhof ungewohntes Getümmel. Gleich 26 Feldspieler und drei Torhüter hatte das Trainerteam des FCK II zu betreuen. „Es waren viele Probespieler mit dabei“, sagt FCK-Trainer Alexander Bugera zu den vielen fremden Gesichtern. „Die Woche ohne ein Spiel am Wochenende ist ein guter Zeitpunkt, um den ein oder anderen Spieler im Training mal zu testen und anzuschauen.“

In der kommenden Woche wird seine Trainingsgruppe dann wieder überschaubarer sein, wenn ab Dienstag die finale Vorbereitung auf das letzte Saisonspiel mit der erhofften Krönung zum Meister gegen den FV Eppelborn ansteht. „Da liegt dann natürlich der Fokus auf unserem Endspiel – und da sind dann nur die Jungs dabei, die auch das ganze Jahr bei uns gespielt haben“, so Bugera. Am Trainingsablauf werde sich jedenfalls nichts ändern: „Wir werden die Woche trainieren, wie wir die letzten Monate immer trainiert haben.“

Hohe Ticketnachfrage erfordert Umzug

Die Stimmung war am Mittwochnachmittag jedenfalls gut, es wurde viel gelacht und herumgealbert. Noch besser dürfte sie geworden sein, als am Donnerstag bekannt wurde, dass die Partie des Tabellenführers am 30. Mai (15 Uhr) gegen das abgeschlagene Ligaschlusslicht Eppelborn nicht – wie ursprünglich vorgesehen – auf dem Fröhnerhof, sondern im Fritz-Walter-Stadion ausgetragen wird.

Die Nachfrage nach Tickets für dieses für den FCK II so besondere Spiel sei sehr hoch, teilte der Verein auf seiner Homepage mit, und habe die verfügbare Kapazität am Fröhnerhof deutlich überstiegen. Darum wird die Partie der U21 – wie schon das letzte Spiel der vergangenen Saison gegen den FK Pirmasens, als 5500 Zuschauer kamen – nun auf dem Betzenberg ausgetragen. Platz 4 am Stadion war keine Option, da dort bereits die Sanierung des Rasens begonnen hat.

Parkkapazitäten rund ums Stadion eingeschränkt

Schon beim vorletzten Heimspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal war der Fröhnerhof vor allem bei den Parkplätzen an seine Grenzen gelangt. Allerdings: Aufgrund des gleichzeitig am Fritz-Walter-Stadion stattfindenden Streetfood Festivals und der Lautrer Maikerwe stehen auch auf dem Betzenberg am 30. Mai nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Geöffnet für die Zuschauer wird am 30. Mai der Unterrang der Westtribüne. Alle bisher für das Spiel erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der Vorverkauf läuft weiterhin ausschließlich über den Onlineshop des 1. FC Kaiserslautern. Genauere Informationen für die Besucher will der FCK kommende Woche bekanntgeben.

Für die Spieler der U21 des FCK ist der Schlussakt im großen Stadion sicher auch eine Belohnung für eine starke Saison, die nach sagenhaften 27 ungeschlagenen Spielen in Folge nun gekrönt werden soll. Ein Punkt würde dem FCK II, der zuletzt siebenmal in Folge gewann, schon reichen für die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga.

Gespräche mit den Spielern laufen

Im Vorfeld der Partie laufen derzeit auch die Gespräche mit den Spielern über ihre Zukunft. „Ich weiß zumindest schon mal, wer sicher bleibt“, sagt Bugera. „Das sind die Spieler, die noch Verträge haben.“ Er merkt auch an: „Das Finale haben wir ja noch nicht gespielt. Wir wissen also noch nicht endgültig, wo wir dann letztendlich landen, ob in der Regionalliga oder in der Relegation.“ Nach dem Saisonfinale gegen Eppelborn und der dann endgültigen Klarheit werde sich „dann bestimmt noch die oder andere Personalie klären“, sagt Bugera. Und auch, wer dann aus dem möglichen Aufstiegsteam gehen muss. „Da sind wir auch in Gesprächen.“