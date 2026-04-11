224 Zuschauer verfolgen das Heimspiel auf dem Fröhnerhof und erleben mit, wie die U21 des FCK nach dem 2:2 gegen Gau-Odernheim die Tabellenführung abgibt.

Dirk Gibs ist angespannt, wie immer, wenn seine Jungs spielen. Der Vater von Neil (24) und Owen (19) Gibs ist bei so ziemlich allen Spielen der U21 des FCK dabei – zwischenzeitlich ist er auch mal mit dem Profiteam unterwegs, ist im FCK-Fanclub Die Weizenteufel Reichenbach-Steegen. Aber wenn er kann, steht er am Spielfeldrand der zweiten Mannschaft und fiebert mit seinen Söhnen mit. Die am Samstag alles gegeben haben. Neil spielte rechts in der Abwehr, vor ihm wirbelte Owen, und die beiden verstanden sich wieder blind. Der Ältere spielt den Ball mit der Fußsohle nach hinten, ohne sich umzudrehen. Er weiß, dass hinter ihm sein kleiner Bruder lauert, ihn annehmen und sich mit ihm ins Zentrum durchkämpfen wird.

Wenn der Bus geparkt wird

Doch diesmal gab es fast kein Durchkommen. Oder wie Trainer Alexander Bugera es hinterher formulierte, „Gau-Oderheim hatte einen Bus geparkt.“ 60 Minuten lang stand es 0:0, der TV mauerte, blockte, umzingelte die Gegenspieler, bedrängte sie. Und traf plötzlich zum 1:0 (61.) durch Luis Breitenbruch. Bugera hatte zur Pause dreifach gewechselt und noch mehr Bewegung ins Spiel gebracht. Einer der Joker, Vladislav Fadeev, bedankte sich dafür mit einem Freistoßtreffer, den er über die Mauer ins kurze Eck zirkelte (64). Felix Geisler kämpfte sich zwei Minuten später links durch und legte das 2:1 nach.

Bis zur Nachspielzeit lag der FCK II weiter an der Tabellenspitze der Oberliga, dann stieß Belel Meslem ihn vom Thron. Er traf zum 2:2 (90. + 3), damit lag der punktgleiche FK Pirmasens, der den SC Idar-Oberstein mit 6:0 besiegt hatte und das bessere Torverhältnis hat, vorn.

Noch acht Spiele

Für Trainer Alexander Bugera kein Beinbruch. „Wir haben noch acht Spiele“, relativiert er, ärgert sich über den Ausgang, macht seinen Jungs aber keinen Vorwurf. „Sie haben alles versucht, aber wenn Du gegen eine Mannschaft spielst, die so defensiv steht, macht das schon ein bisschen mürbe.“ Der Trainer verfolgte eine Halbzeit lang, wie sie keine Lösung fanden, um die dichte Abwehr zu durchdringen, und versuchte, in der Pause nachzuhelfen. „Sie standen 5-4-1 hintendrin. Wenn die den Bus geparkt haben, brauchst Du einen zweiten Stürmer“, erklärt er den Dreifachwechsel nach der ersten Halbzeit. Chinedu Chukwukelu, Shawn Blum und Vladislav Fadeev kamen, brachten Geschwindigkeit und Offensivaktionen. Das 2:2 in der Nachspielzeit sei dann bitter gewesen, aber jetzt sei der FK Pirmasens eben der Gejagte, versucht er es positiv zu sehen.

„Sehr, sehr bitter“

Owen Gibs kann den Ausgang des Spiels noch nicht wirklich verarbeiten. „Das ist sehr, sehr bitter. Der Ball fällt denen nach einem Einwurf direkt auf den Fuß, dann geht er noch an den Pfosten, springt über den Torwart, das passt zu letzter Woche. Das Glück ist gerade nicht auf unserer Seite“, erklärt er mit hängendem Kopf.

Zur Pause hätten alle das Gefühl gehabt, das Spiel eigentlich unter Kontrolle zu haben. „Dann kriegst Du nach einem Konter das 1:0, läufst hinterher. Es ist sehr schwer, wenn die das ganze Spiel nur hintendrinstehen und dann kontern“, gibt er zu. Das Spielfeld leert sich, sein Bruder ist inzwischen in der Kabine verschwunden. „Wir sind beide so, dass wir jetzt erst mal enttäuscht sind und das erst mal sacken lassen. Die nächsten Tage werden wir bestimmt übers Spiel reden.“

Englische Woche

Viel Zeit zum Durchatmen und Verarbeiten bleibt ihnen und ihrem Team aber nicht. Am Mittwoch geht es zum FC Hertha Wiesbach (19 Uhr, Kunstrasen Eppelborn) und am Samstag (15 Uhr) kommt der FV Dudenhofen auf den Fröhnerhof. „Wiesbach kämpft auch um den Klassenverbleib, Kunstrasenplatz, enges Spiel. Es wird wahrscheinlich wieder so ein sehr enges Spiel werden wie jetzt hier“, prophezeit der ehemalige FCK-Profi Bugera.

Dirk Gibs, dessen Söhne noch daheim in Kollweiler wohnen, läuft inzwischen Richtung Parkplatz. Er ist enttäuscht, weil er weiß, „dass sie mehr können“. Aber der 54-Jährige ist auch erleichtert. „Meine größte Sorge ist immer, dass sie sich verletzten und dass dann alles vorbei ist“, sagt er. Er spricht aus Erfahrung. Gibs senior spielt selbst Fußball, inzwischen bei der AH in Reichenbach-Steegen, und hat sich zuletzt die Achillessehne verletzt, „altersbedingt“, wie er grinsend erklärt. Am Freitag fährt er zum FCK-Spiel nach Kiel, aber am Mittwoch steht ein mindestens genauso wichtiger Termin für ihn an. „Da fahre ich nach Wiesbach. Das wird auch wieder spannend.“