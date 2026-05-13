Fußball FCK II legt im Kampf um die Oberliga-Meisterschaft bei TuS Koblenz vor

Kapitän Jean Zimmer machte den Auswärtssieg des FCK II bei der TuS Koblenz mit seinem Treffer zum 2:1 perfekt.
Kapitän Jean Zimmer machte den Auswärtssieg des FCK II bei der TuS Koblenz mit seinem Treffer zum 2:1 perfekt.

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern hat im Kampf um die Oberliga-Meisterschaft einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Im vorgezogenen Spiel beim Tabellendritten TuS Koblenz gewann das Team von Trainer Alexander Bugera am Dienstagabend vor 1247 Zuschauern im Stadion Oberwerth mit 2:1 (0:1). Der FCK II geriet nach einer Ecke durch den Treffer von TuS-Kapitän Daniel von der Bracke (3. Minute) früh in Rückstand. Nach der Pause glich Ivan Smiljanic, ebenfalls nach einer Ecke, aus (47.). Kapitän Jean Zimmer sorgte mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel (58.) für den Auswärtssieg des FCK II, der dadurch vorerst sechs Punkte vor dem FK Pirmasens liegt, der am Mittwochabend beim FV Engers antritt.

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