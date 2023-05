Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eppelborn, da war doch was. Richtig, das war das Spiel, in dem Dominik Kajinic mit Gelb-Rot vom Platz musste, die U21 des 1. FC Kaiserslautern 80 Minuten lang in Unterzahl spielte, zum 1:1 ausglich und dann 1:2 verlor. „Wir sind gewarnt und haben was gutzumachen“, sagt Trainer Peter Tretter vor dem Rückspiel am Samstag, 15.30 Uhr, auf dem Fröhnerhof.

Eppelborn sei eine Mannschaft mit viel Mentalität und Kampfgeist. Die jungen Spieler des FCK hätten da gerade im Abstiegskampf so ihre Probleme. „Sie wollen alles spielerisch lösen“,