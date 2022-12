1:1 in Kleinblittersdorf, der 1. FC Kaiserslautern II kehrt mit einem Punkt aus dem Saarland heim. Ganz zufrieden war FCK-Trainer Peter Tretter nicht, als er im Auto saß und auf der Heimfahrt noch mal das Spiel Revue passieren ließ.

Das Ergebnis gehe in Ordnung, musste er zugeben. Der SV Auersmacher spielte seinen Heimvorteil auf dem kleinen Kunstrasenplatz aus. Die Partie war fair, die Atmosphäre ganz gut, rund 200 Zuschauer verfolgten die Partie und sahen, wie ihr Team das Spiel eng machte, tief stand, gut organisiert war und die junge Mannschaft des FCK zunächst vor ein Rätsel stellte. Sie hatte mehr Spielanteile, kam aber nicht zum Abschluss. Und dann schlug der SVA zu. Nach einem Freistoß, der abgeblockt wurde, traf Maximilian Escher. Der Ball wurde abgefälscht und kullerte int Toreck. Was Tretter ärgerte war, wie es dazu kam. Der FCK vergab zweimal die Chance, den Ball zu klären, führte dann einen unnötigen Zweikampf, der zum Foulspiel führte und als Folge besagten Freistoß aus 18 Metern hatte (51.).

Aufatmen konnte der Trainer erst 14 Minuten später: Jean-Rene Aghajanyan leitete den Ausgleich ein, und Tretter war zufrieden: „Er war überragend getreten und überragend gehalten“, Benni Franz nutzte dann den Abpraller. „Der Gegner hat gut verteidigt. Wir hatten nicht die Möglichkeit, uns da durchzusetzen. Unter dem Strich war es ein gerechtes 1:1“, musste der FCK-Coach eingestehen.

Seit sieben Spielen ungeschlagen

Er war nicht unzufrieden mit dem Spiel. „Wenn Du 0:1 hintenliegst, in einer Phase, wo Du Dich wieder sammeln musst, und Du machst dann trotzdem das 1:1, bist wieder im Spiel drin, das ist nicht leicht. Das habe ich meinen Jungs auch gesagt und da bin ich auch stolz drauf, dass wir so zurückgekommen sind, uns so zurückgefightet haben. Unter dem Strich haben wir einen Punkt gemacht, im Auswärtsspiel. Wir sind mit einem Punkt voraus Tabellenführer, sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Alles top.“

In Gedanken notierte er: gutes Oberligaspiel, viele Zweikämpfe, das Spielerische, die Linie hat ein bisschen gefehlt. Aber um diese Jahreszeit, gegen Ende der Vorrunde, müsse man sich nach so einem Spiel auch mal über einen Punkt freuen.

Am Sonntag hatte seine Mannschaft frei, am Montag geht es mit dem Training weiter und mit der Vorbereitung los für ein wichtiges und das letzte Spiel vor der Pause: Am Samstag, 14 Uhr, ist der Tabellenzweite der Oberliga, der FK Pirmasens, zu Gast. Die Partie wird auf Platz vier am Fritz-Walter-Stadion ausgetragen.