Die U21 des 1. FC Kaiserslautern liegt in der Fairness-Tabelle um den „Lotto Fairplay-Preis“ der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für die Saison 2019/2020 auf Platz drei. Das fairste Team ist die Mannschaft der SV 07 Elversberg II. Den zweiten Rang belegt die Mannschaft des TSV Schott Mainz.

„Seit Jahren möchten wir mit diesem Fairplay-Preis ein Zeichen setzen. Dass in den zurückliegenden Jahren Mannschaften bei dem Fairplay-Preis auch zum zweiten Mal unter den Preisträgern waren, zeugt davon, welch bedeutende Rolle Fairness in den Vereinen spielt“, so Heiner Bost vom Fußball-Regional-Verband „Südwest“. „Die heutigen drei Preisträger sind auch in der Abschlusstabelle der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf den drei vordersten Rängen. Das zeigt: Mit Fairness kann man auch erfolgreich sein“, ergänzt Jürgen Häfner von Lotto Rheinland-Pfalz.

350 Euro Preisgeld

Bei einer kleinen Ehrungsveranstaltung am Mittwoch in den Räumlichkeiten von Saartoto in Saarbrücken nahm Co-Trainer Andreas Clauß den dritten Preis für den FCK II entgegen. 350 Euro beträgt das Preisgeld. Elversberg bekam 1000, Schott Mainz 650 Euro. Hintergedanke des Fußballregionalverbandes „Südwest“ für die Preisverleihung ist unter anderem, die Anzahl der Gelben, Gelb-Roten und Roten Karten zu senken, außerdem negative Vorkommnisse durch Trainer, Betreuer und Zuschauer.