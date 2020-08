Die U21 des 1. FC Kaiserslautern hat Rang drei in der Fairness-Tabelle um den „Lotto Fairplay-Preis“ der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar für die Saison 2019/2020 belegt. Das fairste Team ist die Mannschaft der SV 07 Elversberg II. Den zweiten Rang belegt die Mannschaft des TSV Schott Mainz.

Bei einer kleinen Ehrungsveranstaltung am Dienstag in den Räumlichkeiten von Saartoto in Saarbrücken nahm Co-Trainer Andreas Clauß den dritten Preis für den FCK II entgegen.