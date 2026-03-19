Die Hinspiel ging zuhause mit 2:5 in die Hose. Nun will es die U21 des FCK beim FV Diefflen besser machen. Einer hat zumindest eine positive Erinnerung an die Heimpleite.

Da ist noch eine Scharte auszuwetzen. Die Beteiligten beim Oberliga-Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II denken nicht wirklich gerne an das Hinspiel gegen den FV Diefflen zurück. Mit 2:5 (1:1) unterlag damals am sechsten Spieltag die U21 des FCK. Seitdem ist der FCK II allerdings ungeschlagen, holte aus den vergangenen 16 Spielen 14 Siege und zwei Unentschieden.

Immerhin: Zwei Spieler des FCK II haben nicht nur negative Erinnerungen an das Diefflen-Spiel: Erik Müller erzielte damals das 1:0, Felix Geisler das 2:2. Für beide ihre ersten Saisontreffer für das Team von Trainer Alexander Bugera. „Gegen Diefflen habe ich das erste Mal nach meiner Verletzung wieder 90 Minuten gespielt und dann auch noch das Tor zum 2:2 gemacht“, sagt der 21-jährige Geisler vor dem nun anstehenden Rückspiel beim FV Diefflen (Samstag, 15.30 Uhr). „Mein erstes Tor für den FCK war natürlich eine gute Erfahrung, aber im Endeffekt haben wir deutlich verloren und das hat dann überwogen. Dementsprechend gehen wir motiviert ins Rückspiel und wollen auf jeden dort Fall gewinnen“, gibt sich der Stürmer kämpferisch.

Zwei ähnliche Stürmertypen

Im Topspiel gegen den FK Pirmasens (1:1) durfte am vergangenen Freitag diesmal Geisler im Sturmzentrum anfangen. Im bisherigen Saisonverlauf wechselten sich er und Chinedu Chukwukelu, „zwei ähnliche Stürmertypen“, wie Trainer Bugera sagt, immer mal wieder ab. Bei den Startelfeinsätzen liegen Geisler und sein 19-jähriger Kollege mit zwölf gleichauf. Insgesamt hat Chukwukelu (zehn Saisontore) mit 21 Einsätzen gegenüber Geisler (17 Einsätze, sechs Tore) leicht die Nase vorn. „Da liegt die Entscheidung komplett beim Trainer. Chinedu und ich sind gut befreundet und wir verstehen uns gut. Also gibt es da auch kein böses Blut, wenn mal der eine spielt, dann der andere. Natürlich will man selber immer spielen, aber im Endeffekt geht es nur um den Erfolg der Mannschaft“, sagt Geisler dazu.

Gegen Pirmasens wäre ihm auch beinahe sein siebter Saisontreffer geglückt. Nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite legte er den Ball mit der Hacke in der 23. Minute an FKP-Torwart Benjamin Reitz vorbei – der Ball trudelte um Millimeter am linken Pfosten vorbei. „Leider berühre ich den Ball auch noch zusätzlich mit dem linken Fuß, sonst geht der rein, denke ich“, sagt Geisler zu dieser Szene.

Lazarett lichtet sich

„Felix arbeitet brutal viel für das Team“, sagt Bugera über den Stürmer. „Er ist einer, der viele Wege geht.“ Generell sei er niemand, „der Stürmer nur an ihren Toren misst. Ich sehe immer auch, was sie für die Mannschaft einbringen. Und das hat Felix bis jetzt wirklich sehr ordentlich gemacht.“ Ein gutes Stück ordentlicher sieht es in seinem Team auch aus, was die Verletztenlage angeht. Bei Innenverteidiger Ivan Smiljanic, der gegen Pirmasens gefehlt hatte, „sieht es wieder ganz gut aus“, so Bugera. „Da schauen wir, ob es reicht bis zum Wochenende.“ Auch die Verletzung, die Erik Müller sich gegen den FKP zugezogen hatte, ist nicht schlimm: „Er hat sich nur eine Prellung zugezogen, kann wohl am Samstag spielen.“

Unterschätzen werde der FCK II den Gegner, der in der Tabelle nur auf Platz 15 steht, keinesfalls. „Es geht gegen einen Gegner, gegen wir das Hinspiel 2:5 verloren haben“, sagt der Geisler. „Deswegen geht es auch darum, Diefflen nicht zu unterschätzen und so ernst zu nehmen wie einen Gegner, der ganz weit oben in der Tabelle steht. Aber wir schauen hauptsächlich auf uns selbst.“ Und darauf, dass der FCK II auch im 17. Spiel in Folge ungeschlagen bleibt – und so die Scharte aus dem Hinspiel auswetzt.