Der FCK II bleibt in der Oberliga in der Spur. In Diefflen spielt Shawn Blum stark, belohnt sich aber zunächst nicht. Dann darf er doch jubeln – auf etwas kuriose Art.

„Gut gemacht Blumi, weitermachen. Der nächste geht.“ Diese Rufe von Trainer Alexander Bugera an seinen Offensivspieler Shawn Blum waren in der ersten Halbzeit des Oberligaspiels des 1. FC Kaiserslautern II beim FV Diefflen am Samstagnachmittag öfter zu hören. Beim 5:2 (2:0)-Sieg seines Teams machte der 23-jährige Blum viel Dampf über die linke Außenbahn – alleine im Abschluss blieb er unglücklich, scheiterte mehrmals an Diefflens Torhüter Kai Zahler, einmal klärte ein Spieler der Heimmannschaft einen Blum-Schuss noch auf der Linie.

„Als Offensivspieler will man natürlich immer Tore machen“, sagte Blum. „Wenn es dann mehrmals hintereinander nicht klappt, ist das schon ein bisschen frustrierend. Aber das muss man abschütteln, positiv bleiben und von Aktion zu Aktion denken. Dann klappt es auch irgendwann.“ In der ersten Halbzeit klappte es noch nicht bei ihm. Aber er legte mustergültig das 2:0 mit dem Halbzeitpfiff für Stürmer Felix Geisler auf. Das auch ganz uneigennützig, denn Blum steuerte nach einem starken Ballgewinn alleine auf das Dieffler Tor zu, legte dann aber quer. „Ich habe gesehen, dass Felix mitläuft“, berichtete Blum und fügte mit einem Grinsen an: „Ich habe mich dann für die sichere Variante entscheiden und abgespielt.“ Das 1:0 hatte zuvor Erik Müller nach schöner Vorarbeit von Owen Gibs besorgt (26.).

Start nach der Pause „verpennt“

Mit Beginn der zweiten Halbzeit habe es der FCK II dann „unnötig spannend“ gemacht, merkte Blum an. „Da haben wir den Start ein bisschen verpennt.“ Die Folge: Diefflen traf 35 Sekunden nach Wiederanpfiff zum 1:2, sieben Minuten später gar zum 2:2-Ausgleich. Eine Phase, die Trainer Bugera schon ärgerte. „Da haben wir Diefflen unnötig zurück ins Spiel gelassen“, monierte der 47-Jährige. „Für uns war dann natürlich gut, dass wir das 3:2 nachgelegt haben.“ Auch an diesem Treffer war Blum beteiligt, als er den Ball von links ins Zentrum zu Geisler spielte, der mit dem Rücken zum Tor das Leder für Melvin Wiesnet abtropfen ließ, der mit einem fulminanten Schuss vollstreckte (67.).

Und dann konnte auch Blum endlich jubeln, wobei sein Treffer zum 4:2 (73.) etwas kurios war. „Ich bin außen durchgebrochen und wollte eigentlich flanken“, sagte der 23-Jährige mit einem Grinsen. „Aber der Ball ist mir über den Schlappen gerutscht. Der Torwart hatte schon auf die Flanke spekuliert und war weiter rausgegangen, aber der Ball kam aufs kurze Eck und ist reingegangen. Das war natürlich etwas glücklich.“ Diefflens Keeper Zahler flutschte der Ball durch die Hände. „Blumi hatte in der ersten Halbzeit etwas Abschlusspech, aber das Tor von Geisler schön vorbereitet“, sagte Trainer Bugera und freute sich: „Aber er hat sich für sein starkes Spiel mit dem Tor noch belohnt, auch wenn es etwas glücklich war. Das gibt ihm dann auch Auftrieb.“

Nicht zu weit vorausdenken

Sieben Minuten vor dem Ende durfte Blum Feierabend machen. Der für ihn gekommene Ben Reinheimer sorgte für den Schlusspunkt, als er von links scharf in die Mitte spielte, wo Max Huber den Ball aus kurzer Distanz ins eigene Tor bugsierte (86.). „Im Großen und Ganzen bin ich doch zufrieden“, sagte Trainer Bugera. „Letztlich habe wir auch in der Höhe verdient gewonnen.“ Ein Sonderlob gab es für den A-Juniorenspieler Linus Tautenhahn, der erneut in der Innenverteidigung Ivan Smiljanic vertrat und die FV-Stürmer Fabian Poß und Chris Haase im Griff hatte. „Der hat sich gegen die zwei ,Brocken’ stark behauptet“, so Bugera. „Er ist unaufgeregt, ruhig im Passspiel – er hat wieder ein ordentliches Spiel gemacht.“

Blum will derweil noch nicht an einen möglichen Aufstieg denken. „Das bringt nichts, da schon dran zu denken“, sagte er. „Wir müssen wirklich von Spiel zu Spiel denken. Jetzt haben wir erst mal ein Heimspiel, das wir erfolgreich bestreiten wollen.“ In dem geht es kommenden Samstag (15 Uhr) gegen den SC Idar-Oberstein.