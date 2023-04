Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Korbjäger des 1. FC Kaiserslautern empfangen am Freitag (20 Uhr/Barbarossahalle) Eintracht Frankfurt. Dass die Roten Teufel vor 20 Jahren nach dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga nicht direkt wieder abstiegen, hatten sie den Hessen zu verdanken. Nun treffen beide Mannschaften in der Zweiten Regionalliga aufeinander.

Die Roten Teufel läuteten ihre stärkste Ära 2001/02 mit dem Aufstieg in die Zweite Basketball-Bundesliga Süd ein. Der Klassenerhalt glückte am grünen Tisch, weil Eintracht Frankfurt