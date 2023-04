Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der Zweiten Regionalliga am Freitag gegen Eintracht Frankfurt einen überzeugenden Heimsieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Michael Skender behielt in zwei kritischen Phasen kühlen Kopf und siegte mit 76:67 (45:29).

Die Roten Teufel bestachen durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und waren von Beginn an hellwach. Dass Frankfurt den ballführenden Spieler direkt unter Druck setzen und damit versuchen würde,