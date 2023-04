Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Südwest-Derby der Zweiten Regionalliga empfängt der 1. FC Kaiserslautern am Samstag (17 Uhr) in der Barbarossahalle den ASC Mainz. Beide Teams sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet und peilen den ersten Sieg an.

Während die Roten Teufel beim Titelkandidaten SG Lützel-Post Koblenz II mit 75:91 das Nachsehen hatten, mussten sich die Rheinhessen in eigener Halle dem BC Neu-Isenburg mit 73:99 geschlagen geben.