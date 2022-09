Bundes- und Landespolizei empfehlen, bei der Anreise zum Fußball-Zweitliga-Duell 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig (Anpfiff am Sonntag, 3. Oktober, 13.30 Uhr) auf „Park & Ride“-Parkplätze – an der Schweinsdell an der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-Ost und auf dem Gelände der Technischen Universität – zurückzugreifen. Wegen einiger Baustellen in der Stadt rät die Polizei, sich auf dem Baustellenportal der Stadt im Internet einen Überblick zu verschaffen. Infos zu Baustellen liefert auch der Landesbetriebs Mobilität (LBM) auf seinem „Mobilitätsatlas“.

Die Baustelle auf der A 6 in Richtung Mannheim, im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost, besteht weiterhin. Um nach dem Spiel möglichst zügig vom Parkplatz „Schweinsdell“ auf die Autobahn fahren zu können, soll der rechte Fahrstreifen ab Baustellenbeginn gesperrt werden. Das bedeutet: Wer aus Saarbrücken kommt, kann am Dreieck Kaiserslautern nicht von der A 6 auf die A 63 wechseln. Und: Auf der Bahnstrecke Kaiserslautern – Lauterecken fahren bis auf Weiteres an Wochenenden und Feiertagen keine Züge. Schon seit Wochen gibt es dort immer wieder Ausfälle, weil nach Angaben der Bahn Personal krank ist.